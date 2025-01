Provincia Terni, 500mila euro per la sicurezza della Sp 97

L'amministrazione provinciale di Terni ha approvato un progetto da 500mila euro per garantire la sicurezza stradale lungo alcuni tratti della Sp 97 Casigliano-Collesecco ricadenti nei comuni di Acquasparta e Montecastrilli.

Il finanziamento, a valere su risorse ministeriali per il miglioramento della viabilità e delle condizioni stradali, sarà funzionale al risanamento di un tratto di oltre 100 metri che presenta evidenti e gravi dissesti alla pavimentazione causati dall'usura e soprattutto dall'azione degli agenti atmosferici.

L'intervento prevede l'installazione di palificazioni di sostegno in cemento armato ad una profondità media di circa 10 metri che consentiranno di ottenere un consolidamento del piano viabile. Successivamente si procederà alla ripavimentazione a completamento dei lavori di ripristino delle normali condizioni di sicurezza e viabilità.



