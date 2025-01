Non rispetta divieto di avvicinamento e aggredisce la madre: i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Perugia hanno arrestato in flagranza di reato un 30enne, nato in Costa d'Avorio, per la violazione del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa e lo hanno denunciato per maltrattamenti in famiglia.

L'intervento è scaturito da una richiesta di aiuto al Numero unico di emergenza-Nue 112 fatta dalla madre dell'uomo, 56enne, che segnalava un'aggressione in corso presso la propria abitazione nel comune di Corciano.

Giunti immediatamente sul posto, i militari hanno trovato la donna con evidenti segni di violenza sul volto. La vittima, visibilmente scossa, ha riferito ai carabinieri di essere stata aggredita dal figlio, ancora presente, confermando inoltre una serie di precedenti episodi di violenza domestica.

A seguito delle verifiche dei carabinieri l'uomo è stato arrestato per la violazione delle misure restrittive a cui era già sottoposto. L'arresto è stato convalidato dal giudice del Tribunale di Perugia, che ha disposto nei suoi confronti l'applicazione della misura del divieto di dimora nel comune di Corciano.



