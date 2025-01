Next Appennino, quasi 4 milioni di euro alla Regione Umbria

Trasferiti quasi 4 milioni di euro alla Regione Umbria per l'avanzamento dell'attuazione della misura di digitalizzazione finanziata dalla linea A1 del programma Next Appennino. Si tratta nel dettaglio di 3 milioni per la realizzazione della piattaforma digitale per la gestione e monitoraggio di una serie di servizi e di 920 mila euro per il piano di cyber security.

A firmare il decreto è stato il commissario straordinario alla ricostruzione post sisma 2016, Guido Castelli. "Grazie a Next Appennino non solo possiamo rigenerare il patrimonio pubblico del territorio e promuovere l'iniziativa imprenditoriale nei territori del cratere ma stiamo anche dotando l'Appennino centrale di infrastrutture digitali essenziali per affrontare in modo propositivo le sfide del presente", ha commentato iCastelli.

"Prosegue la sinergia con le Regioni - ha aggiunto - per l'attuazione di interventi che proiettano i nostri Comuni in un futuro che è già la quotidianità degli enti locali. I dati, la sicurezza informatica e la possibilità di monitorare in tempo reale la situazione grazie alla tecnologia aiuteranno i nostri territori a modernizzarsi, diventando più attrattivi e più resilienti per la comunità di oggi e di domani".

La sub-misura A1 "Innovazione digitale" è orientata alla riduzione del divario tecnologico e alla prevenzione attraverso l'introduzione di tecnologie innovative al fine di aumentare l'efficienza, le capacità preventive, il potenziamento e la resilienza delle comunicazioni e dei servizi, la sicurezza e la condivisione dei servizi e dei contenuti digitali.



