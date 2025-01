Mencaroni, i piccoli aeroporti fondamentali per il settore

"Una visita strategica" viene definita dalla Camera di commercio dell'Umbria, quella del presidente di Assaeroporti (l'Associazione italiana gestori aeroportuali), Carlo Borgomeo, che ha raggiunto l'aeroporto internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi" nell'ambito di un tour che toccherà tutti gli scali italiani. Un incontro intenso con i vertici di Sase e i rappresentanti degli enti locali, in un momento in cui gli aeroporti regionali si trovano al centro di nuove sfide e opportunità.

Presente anche Giorgio Mencaroni, presidente dell'ente camerale e membro del Cda di Sase (la Camera di commercio è stata tra i soci fondatori di Sase e azionista principale per molti anni), che ha offerto una prospettiva articolata sulla necessità di coordinare meglio i piccoli aeroporti, sia tra loro che con i grandi hub.

"Con il presidente Borgomeo - afferma Mencaroni in una nota della stessa Camera di commercio dell'Umbria - abbiamo condiviso la convinzione che i piccoli aeroporti sono fondamentali per l'assetto aeroportuale italiano perché rappresentano una realtà che, se connessa a quella dei grandi aeroporti, aiuta a decongestionare questi ultimi. Tuttavia, non solo è fondamentale la connessione tra piccoli e grandi aeroporti, ma anche quella - ed è una mia vecchia battaglia - tra i piccoli aeroporti di aree diverse ma raggiungibili entro un lasso di tempo accettabile, perché non ci sia un florilegio delle stesse tratte, magari anche negli stessi giorni, quando l'offerta, se coordinata, potrebbe essere più diversificata e ampia. Ricordo - conclude - che anni fa realizzammo un'indagine sugli aeroporti dell'Umbria, delle Marche, di parte della Toscana e dell'Emilia Romagna, allargando l'attrazione di utenza anche all'Alto Lazio, rilevando che c'erano, e spesso negli stessi giorni, venti voli per Londra, quando coordinandosi ne sarebbero bastati meno, con tassi di riempimento delle tratte più elevati e con risorse per nuove tratte".

La visita di Borgomeo - sottolinea ancora l'ente camerale - ha confermato che, con una visione strategica, i piccoli aeroporti possono diventare protagonisti di un sistema più sostenibile ed efficace.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA