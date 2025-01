Ercole Olivario, a metà maggio la proclamazione dei vincitori

È in calendario per il 15 e 16 maggio, a Perugia, la proclamazione e premiazione degli oli vinitori del concorso nazionale Ercole Olivario, premio riservato ai produttori di olio di altissima qualità e giunto alla XXXIII edizione. L'iniziativa è stata presentata a Roma nei locali di Unioncamere. Tra le novità della nuova edizione, che chiude le iscrizioni domani 16 gennaio, l'incremento a 120 del numero massimo di oli, provenienti da tutti i territori regionali ammessi alle finali nazionali, l'aumento a 75/100 del punteggio minimo necessario sia per l'ammissione degli oli alle selezioni nazionali, sia per la partecipazione delle aziende olearie alle iniziative di promozione e ai progetti Extra Cuoca e della Carta degli Oli, l'integrazione all'interno del Regolamento dell'Ercole Olivario della Goccia d'Ercole, "la sezione a latere del concorso nazionale introdotta per sostenere le piccole produzioni olearie".

L'edizione 2025 vede inoltre l'entrata in carica di un nuovo Capo Panel, la lucana Stefania D'Alessandro, che guiderà il prossimo biennio la giuria nazionale composta da 16 degustatori professionsti. Con l'anno appena entrato anche l'attivazione della App 'Carta degli Oli', una piattaforma nata con l'obiettivo di diffondere quanto più possibile la conoscenza e l'utilizzo dell'olio E.v.o. di qualità.

Il concorso Ercole Olivario è promosso dall'Unione italiana delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura in collaborazione con la Camera di Commercio dell'Umbria, il ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle foreste, il ministero delle Imprese e del made in Italy con il sostegno del Consorzio olivicolo italiano (Unaprol) e Italia Olivicola.



