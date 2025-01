Cerimonia di giuramento 23/o corso per allievi finanzieri

Il 15 gennaio 2025, ad Orvieto, alla presenza dell'Ispettore per gli Istituti di istruzione, generale di Corpo d'Armata Bruno Buratti, del comandante della Legione allievi, generale di Brigata Marco Lainati, del comandante regionale Umbria, generale di Brigata Francesco Mazzotta, nonché delle autorità civili, militari e religiose e dei familiari dei militari frequentatori, si è tenuta la cerimonia di "Giuramento di fedeltà alla Repubblica" e di consegna delle "Fiamme" del 23/o Corso "Medaglia di Bronzo al Valore della Guardia di Finanza Finanziere Scelto Giuseppe Gardella".

Il Battaglione di formazione, preceduto dalla Fanfara della Legione allievi ha raggiunto, marciando sulle note musicali della Fanfara, la piazza Duomo della città di Orvieto, inquadrandosi ai piedi della cattedrale. In questa suggestiva cornice, gli Allievi finanzieri hanno prestato "Giuramento di fedeltà alla Repubblica", rispondendo all'unisono "lo giuro", alla formula pronunciata dal comandante della scuola, colonnello Andrea Girella.

La cerimonia - riferisce una nota della Gdf - ha avuto il suo culmine nel momento in cui l'Ispettore per gli Istituti di istruzione, il comandante della Legione allievi ed il comandante della scuola hanno consegnato agli allievi finanzieri classificatisi nei primi tre posti della graduatoria di merito le "Fiamme gialle", simbolo di appartenenza al Corpo, indossate oggi, per la prima volta, insieme agli altri frequentatori.

Nel suo discorso, l'Ispettore per gli Istituti di istruzione ha rivolto un saluto ed un augurio agli allievi per il traguardo raggiunto. L'impegno profuso durante il periodo addestrativo dai futuri "baschi verdi", difatti, sarà fondamentale per il loro futuro impiego sul territorio, caratterizzato da una spiccata operatività e specificità, sia nella normale attività d'istituto che nei contesti operativi più dinamici e ad alto rischio. Da qui l'importanza ed il rilievo di avere sempre militari adeguatamente formati ed addestrati, specialmente nel comparto "antiterrorismo e pronto impiego", costantemente aggiornati e fisicamente efficienti, al fine di poter adempiere al meglio i delicati e difficoltosi compiti loro affidati.

L'arruolamento degli Allievi finanzieri del 23/o Corso, che termineranno il periodo di formazione il prossimo aprile, è avvenuta direttamente dai civili con apposito concorso pubblico ed è organizzato in due fasi: la prima della durata di sei mesi e la seconda, specialistica, della durata di quattro mesi, al termine della quale gli allievi conseguiranno e indosseranno l'ambito basco verde.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA