Cerimonia di dedicazione della cappella della caserma Gonzaga

Si è svolta a Foligno la solenne cerimonia di dedicazione a Maria Santissima Mediatrice di tutte le Grazie della cappella della caserma "Gen. Ferrante Gonzaga del Vodice" sede del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, officiata dall'ordinario militare per l'Italia, mons. Santo Marcianò. L'evento, a cui hanno partecipato autorità civili, militari e religiose dell'Umbria, "ha rappresentato - si legge in una nota dell'Esercito - un importante momento di spiritualità e di speranza".

La cappella è stata restaurata e rinnovata grazie a un significativo impegno del personale militare, con l'obiettivo di offrire un ambiente accogliente e sereno per tutti coloro che vi si recano per momenti di raccoglimento spirituale. Nel suo intervento, mons. Marcianò ha sottolineato l'importanza della fede e della preghiera nella vita quotidiana, in particolare per chi indossa l'uniforme e come un luogo sacro aiuti la riflessione e la spiritualità per chi presta servizio verso la comunità e la Patria.

Il comandante del Csrne, gen. Giovanni Brafa Musicoro, nel ringraziare l'alto prelato, "ha aggiunto - prosegue la nota - che la fede è un faro che illumina il cammino di ogni uomo e donna delle forze armate, e oggi, qui a Foligno, la cappella diventa proprio il simbolo di un impegno che va oltre il dovere professionale.

Con questo gesto simbolico, la caserma Gonzaga conferma il suo impegno nell'integrare la dimensione spirituale all'interno della vita quotidiana dei propri membri, rafforzando il legame tra le forze armate e la fede cristiana".



