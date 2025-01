Umbria Jazz ricorda Furio Colombo presidente della Fondazione

Umbria Jazz "ricorda con affetto Furio Colombo, scomparso a 94 anni". "Giornalista, parlamentare, ha svolto anche un'intensa attività culturale: presidente della Fondazione Umbria Jazz dal 2001 al 2004 - si legge in un comunicato -, autore di testi letterari e cinematografici, direttore dell'Istituto di Cultura di New York, insegnante di teoria e tecniche dei media e del linguaggio radiotelevisivo". "Lo vogliamo ricordare - scrive la Fondazione Umbria jazz in una nota - con una frase del discorso che tenne in occasione della presentazione del festival nel 2001: 'un programma originale, ma nello stesso tempo una conferma, integro e vivo, nuovo e consolidato'. Parole che ben rappresentano ancora oggi Umbria Jazz: integra, viva, consolidata e nuova. Un risultato al quale ha senza dubbio contribuito e per il quale è doveroso ringraziarlo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA