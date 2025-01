Tenta di strangolare la moglie, arrestato a Foligno

Dopo aver litigato con la moglie, alla presenza della figlia minorenne, l'ha minacciata di morte con un coltello, afferrandola poi al collo nel tentativo di strangolarla. Solo grazie all'intervento della figlia, intervenuta in soccorso della madre, è stato possibile evitare conseguenze peggiori. L'uomo, di 56 anni, è stato arrestato dalla polizia per maltrattamenti in famiglia e lesioni personali. E' successo a Foligno.

Il personale del locale commissariato era intervenuto nell'abitazione dopo la segnalazione di un'aggressione ai danni di una donna. Quest'ultima - secondo quanto riferisce la questura - ha affermato che, da diverso tempo, a causa della dipendenza da alcolici del marito, lo stesso aveva iniziato ad aggredirla con violenze psicologiche e fisiche. In alcune occasioni era rimasta coinvolta anche la figlia minorenne.

Mentre la donna raccontava l'accaduto ai poliziotti, l'uomo si è scagliato contro di lei, ma è stato bloccato e arrestato.





