De Piscopo apre a Terni la 21/a edizione di Visioninmusica

Si avvicina l'inaugurazione della 21/a edizione di Visioninmusica a Terni: il cartellone 2025 verrà infatti aperto venerdì 24 gennaio alle 21.00, all'auditorium Gazzoli, con il concerto di Tullio De Piscopo.

L'evento celebra i 40 anni del brano 'Stop Bajon' ed è stato pensato - viene spiegato in una nota di Visioninmusica - per ripercorrere la carriera del percussionista e compositore napoletano, con un repertorio che spazia da tributi a Pino Daniele, assoli di batteria e omaggi ad Astor Piazzolla, oltre ai successi di De Piscopo, tra i quali il celebre 'Andamento lento'.

Sul palco il batterista sarà accompagnato da Stefano Gajon al clarinetto, sassofoni e tastiere, Gianluca Silvestri alle chitarre, Daniele Labelli al pianoforte e tastiere, Alessandro Simeoni al basso e Rosario Di Giorgio alle percussioni.

"Visioninmusica continua il suo percorso di ricerca, offrendo spazio alle espressioni più significative della musica contemporanea" spiega Silvia Alunni, presidente e direttrice artistica di Visioninmusica, fondata nel 2004. "Quest'anno - prosegue - inauguriamo la stagione con un artista che ha segnato una significativa rivoluzione sonora, anticipando tendenze che sarebbero diventate centrali negli anni successivi, con uno stile che ha saputo fondere il ritmo pulsante del jazz con elementi della tradizione napoletana, la world music e le sonorità pop, dando vita a brani allo stesso tempo sofisticati e accessibili".

La stagione 2025 di Visioninmusica proseguirà con una serie di concerti, tutti in programma al Gazzoli, tra cui quelli di Vincen García il 7 febbraio, Andy Timmons il 28 febbraio, Scott Henderson il 13 marzo, Javier Girotto & Aires Tango il 28 marzo, Antonio Lizana l'11 aprile e Mountain Men il 2 maggio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA