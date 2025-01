'Buono stato di salute' per l'aeroporto S.Francesco d'Assisi

Gode di un "buono stato di salute" l'Aeroporto internazionale dell'Umbria. Sono stati 534mila i passeggeri nel 2024, con un dato in crescita rispetto al 2023.

Ad evidenziarlo è stato Umberto Solimeno, direttore generale Sase, durante la visita allo scalo perugino del presidente di Assaeroporti, Carlo Borgomeo.

In particolare, novembre e dicembre sono stati da record per l'aeroporto, con una inversione di tendenza rispetto ai mesi invernali e agli anni precedenti, con crescita di movimenti, voli e passeggeri: "Un dato importante che ci fa capire che pure in inverno possiamo crescere" ha commentato Solimeno che si è detto anche molto fiducioso per il futuro.

"Per la prossima stagione estiva - ha affermato il direttore dello scalo - avremo un network di 18 destinazioni con una rotta in più che è quella per Pantelleria. Su molte di queste rotte, inoltre, ci saranno forti incrementi di frequenze".

Solimeno ha fatto il punto anche sui voli cancellati: "È normale che ci siano degli aggiustamenti da parte delle compagnie aeree, visto che chiediamo di fare determinate rotte ma poi è la compagnia che decide in base alla redditività di una rotta rispetto ad un'altra".

"Aeroitalia con una propria iniziativa ha provato a mettere Comiso e non ha funzionato, mentre continuano ad andare bene con Olbia e Lamezia" ha spiegato Solimeno.

Stesso discorso per la tratta con Bergamo. Per Solimeno "è difficile pensare ora a un collegamento con la Lombardia, per un volo che, abbiamo visto, può funzionare solo da Linate e non su altri scali". "Stiamo comunque a vedere se si liberano degli slot con qualche compagnia" ha aggiunto.

Per il vicepresidente della Sase Giorgio Mencaroni, inoltre, "per ottenere risultati ci vuole la collaborazione di tutti perché vogliamo crescere, aumentare servizi e scali, e tutti dobbiamo essere convinti sull'utilità di una infrastruttura come questa".

Con la Regione Umbria, ha poi sottolineato Mencaroni, "faremo un ragionamento per i prossimi anni e le prospettive sono positive". "Sarebbe interessante un volo per Madrid, visto anche in ottica di scalo per voli dal Sudamerica, considerati per l'Umbria gli importanti anniversari francescani e giubilari" ha concluso Mencaroni.



