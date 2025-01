Betti, 12/a legislatura può finalmente iniziare a lavorare

"Con il quadro della composizione delle Commissioni, la 12/a legislatura può finalmente iniziare a lavorare. Abbiamo eletto Francesco Filipponi alla Commissione Bilancio, Letizia Michelini alla Seconda, con competenze su Sviluppo economico e Ambiente e per Stefano Lisci ci sarà la presidenza di una Commissione Speciale per l'attuazione della Missione 6 del Pnrr, dedicata alla salute. Una decisione che vuole sancire un impegno su un tema caro al Partito democratico, per il rafforzamento della prevenzione, dell'assistenza territoriale e della integrazione tra servizi sanitari e sociali e il miglioramento delle garanzie di accesso alle cure. Per la ternana Maria Grazia Proietti la vicepresidenza del Comitato di controllo e garanzia": l'annuncio viene dal capogruppo del Partito democratico Cristian Betti.

"Composto il quadro - prosegue Betti - il gruppo di consiglieri Pd ha deciso che tra due anni e mezzo verrà applicato il turnover nelle presidenze delle varie commissioni per consentire a tutti di arricchire la propria esperienza nelle diverse materie. Abbiamo messo insieme un quadro di competenze ed esperienze importanti, che daranno una forte impronta al lavoro dell'Assemblea legislativa, insieme a tutti gli alleati, per rendere l'Umbria più forte e più inclusiva, così come ci hanno chiesto gli elettori".



