All'ospedale di Terni interventi con navigatore computer

Il reparto di Ortopedia e Traumatologia dell'azienda ospedaliera di Terni, diretto dal professor Pierluigi Antinolfi, ha introdotto l'esecuzione di interventi di artroprotesi di ginocchio e anca con navigatore computer assistito. "Questa innovativa tecnologia rappresenta un significativo passo avanti nel campo della chirurgia ortopedica, poiché permette l'adozione di tecniche all'avanguardia e personalizzate in base alle specifiche caratteristiche di ogni paziente" spiega il Santa Maria in una nota.

Per l'Azienda sanitaria "il sistema di navigazione computer assistita permette di migliorare la precisione chirurgica, ridurre l'invasività dell'intervento e garantire un recupero più rapido nel periodo post-operatorio". "Questa nuova tecnologia - sottolinea - rappresenta la continuazione di un percorso di eccellenza iniziato oltre 15 anni fa e oggi l'introduzione del navigatore computer assistito al Santa Maria di Terni segna un ulteriore progresso nel migliorare l'esperienza e i risultati per i pazienti ortopedici".

Il professor Antinolfi e l'intero team del reparto di Ortopedia e Traumatologia sottolineano "l'importanza di questo traguardo, che posiziona l'azienda ospedaliera di Terni tra i centri di riferimento per l'adozione di tecniche chirurgiche innovative al servizio della comunità".



