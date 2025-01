Aggiudicato l'appalto per il penultimo stralcio della Tre Valli

"Dopo le reiterate pressioni che come assessorato alle infrastrutture abbiamo rivolto ad Anas, è arrivata finalmente oggi la notizia che è stato aggiudicato l'appalto da 109 milioni di euro per la realizzazione del penultimo stralcio della statale" Tre Valli, "quello che collegherà Madonna di Baiano e Firenzuola, il cui progetto ho seguito passo passo per aprire il cantiere quanto prima e concludere questi 4,5 km nella seconda metà del 2028": lo afferma in una nota della Regione il capogruppo regionale della Lega, Enrico Melasecche.

"Per il completamento della intera direttrice fino alla E45 - spiega - occorre finanziare la realizzazione del tratto Firenzuola-Acquasparta, circa 7 chilometri di gallerie, per il quale occorrono circa 600 milioni ed il cui progetto siamo riusciti a far predisporre".

"La realizzazione della Tre Valli - sottolinea Melasecche - è stata una delle priorità del mio mandato da assessore alle infrastrutture e trasporti. Un obiettivo che ho perseguito con determinazione nella consapevolezza di quanto questo tracciato sia fondamentale per consentire a un'area caratterizzata sì da un'orografia complessa, ma fondamentale per tutta l'Italia centrale e di accesso diretto all'area del cratere, di uscire da un isolamento secolare che l'ha condannata a un progressivo e preoccupante spopolamento".

"Si tratta - aggiunge Melasecche - di un'arteria agognata da diverse generazioni, una trasversale dall'Adriatico al Tirreno, sulla quale abbiamo investito per dare a chi è rimasto in questo territorio un'occasione di sviluppo alla base del quale non possono che esserci collegamenti efficaci ed efficienti".

"Il lavoro portato avanti in questi anni dall'assessorato che ho guidato - commenta - ai cui collaboratori ho chiesto molto dando il massimo umanamente possibile, ha consentito di raggiungere traguardi fondamentali e di gettare le basi per compiere ulteriori passi in avanti che porteranno anche le zone più svantaggiate della Valnerina ad uscire dall'isolamento.

Vedremo se la nuova Giunta sarà in grado di stare al passo con quanto fatto da noi, reperendo i fondi necessari per il completamento dell'opera. Un ringraziamento va a tutti coloro che si sono adoperati per consentire la realizzazione di opere decisive per lo sviluppo dell'Umbria. Per quanto riguarda questa trasversale - conclude - continuerò a dare un contributo fattivo proseguendo il dialogo proficuo che ho sempre avuto con il commissario straordinario alla ricostruzione Guido Castelli e vigilerò affinché la nuova amministrazione non vanifichi il tanto fatto negli anni precedenti a vantaggio di tutte le comunità dell'Umbria".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA