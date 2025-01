Il personale della polizia di Stato di Perugia ha denunciato un cittadino italiano di 29 anni per il reato di violenza privata e molestie ai danni di una dottoressa (non infermiera come era stato precedente riferito) in servizio presso l'ospedale di Santa Maria della Misericordia, nel capoluogo umbro.

I fatti - riferisce la questura - sono accaduti lo scorso 11 gennaio, quando l'uomo, dopo essere entrato nell'ascensore insieme alla donna, l'ha avvicinata facendole un apprezzamento e costringendola ad indietreggiare. La dottoeressa, spaventata, l'ha allontanato e, una volta che l'ascensore è arrivato al piano, è uscita velocemente riuscendo a fuggire.

Dopo la denuncia dell'accaduto al personale del posto di polizia dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, i poliziotti della Squadra mobile hanno avviato immediatamente le indagini.

Grazie alle dichiarazioni rese dalla vittima e alla visione delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza, gli investigatori sono riusciti a risalire all'identità dell'uomo che è stato deferito all'Autorità giudiziaria per i reati di violenza privata e molestie.



