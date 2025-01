Questura Perugia, nuove procedure all'ufficio immigrazione

Al fine di soddisfare le numerose richieste di accesso all'ufficio relazioni con il pubblico-immigrazione, volte ad ottenere informazioni sul rilascio del titolo di soggiorno, il questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, ha dato avvio alle nuove aggiornate procedure per disciplinare l'accesso in questura.

A partire dalla giornata odierna, lunedì 13 gennaio, è attiva la nuova modalità di accesso allo stesso ufficio, consentita esclusivamente previa prenotazione, che dovrà essere effettuata on-line, tramite il link seguente: https://calendar.app.google/EMMHeznLUqGc26KE7 oppure, scansionando il codice Qr, al lato indicato, e affisso anche all'ingresso della questura.

Il nuovo sistema di prenotazione consente la fissazione di appuntamenti fino alla capienza prevista (15 prenotazioni giornaliere), quotidianamente aggiornata secondo le giornate di apertura dell'Urp - immigrazione (lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì).

La questura evidenzia - in una sua nota - che, in caso di saturazione dell'agenda a 30 giorni, verranno quotidianamente messi a disposizione ulteriori 15 appuntamenti, a partire dal giorno successivo al 30/o. Dopo la prenotazione, l'utente riceverà una mail di conferma e, quale ulteriore servizio, il giorno prima ed un'ora prima dell'appuntamento, un promemoria dello stesso, sempre via mail.

Tale aggiornata procedura, aiuterà a rendere più agevole l'accesso ai servizi dell'ufficio immigrazione, evitando le attese e consentendo ai cittadini stranieri di scegliere il giorno e l'ora per essere ricevuti in questura.



