Cordoglio dei frati di Assisi per la morte di Oliviero Toscani

Cordoglio per la morte di Oliviero Toscani anche dai frati del Sacro convento di Assisi che "esprimono la propria vicinanza alla famiglia" e ricordano alcune collaborazioni artistiche e culturali tra il fotografo e la stessa comunità francescana.

"Vogliamo ricordare Oliviero Toscani con tanta gratitudine", ha affermato fra Giulio Cesareo, direttore dell'ufficio comunicazione del Sacro convento.

"È un grande artista - ha aggiunto - che ha condiviso con noi la sua creatività: possa Oliviero riposare nella Pace e i suoi cari siano consolati nell'intimo del cuore".

Toscani ha firmato due copertine della rivista San Francesco patrono d'Italia nel 2015 e nel 2016, partecipando anche due volte al Cortile di Francesco, evento culturale dei frati del Sacro convento, nel 2017 e nel 2019. Nella prima occasione la sua mostra "Razza Umana" era stata allestita nella Piazza Inferiore di San Francesco e in Piazza Santa Chiara.

Grazie alla sua esperienza - ricordano ancora i francescani del Sacro convento di Assisi - è stato possibile realizzare nel 2021 la mostra celebrativa per i cento anni della rivista San Francesco Patrono d'Italia al museo Maxxi di Roma, coinvolgendo alcuni dei più grandi fotografi italiani che, come Toscani, hanno messo a disposizione le proprie opere.



