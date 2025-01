Cgil, adesione all'80% in Umbria per sciopero metalmeccanici

Ha raggiunto un'adesione media dell'80%, in Umbria, lo sciopero di otto ore dei metalmeccanici proclamato oggi da Fim, Fiom e Uilm regionali dopo l'interruzione della trattativa per il rinnovo del contratto nazionale di lavoro con Federmeccanica e Assistal.

Lo riferiscono fonti della Cgil, secondo le quali in particolare in Arvedi Acciai Speciali Terni, principale azienda metalmeccanica umbra, l'adesione dei lavoratori alla mobilitazione è del 90%. Esclusa qualche funzione collaterale, l'attività di Ast si è dunque fermata, compresa la produzione.

Adesione allo sciopero invece dell'85%, sempre secondo la Cgil, alla Forvia (ex Faurecia) di Terni e dell'80% alla Terex di Umbertide.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA