Assisi, 'Bonum-Storie e Tradizioni del Piatto di S.Antonio'

È stato inaugurato, nel Palazzo del Capitano del Perdono, a Santa Maria degli Angeli, il percorso espositivo permanente "Bonum - Storie e Tradizioni del Piatto di Sant'Antonio".

Un evento "di grande rilevanza culturale e identitaria" per il territorio di Assisi - sottolinea il Comune - che celebra le tradizioni e i valori legati alla figura di Sant'Antonio Abate e alla storica usanza del "Piatto".

All'iniziativa sono intervenuti la presidente della Regione Umbria e "Priora servente", Stefania Proietti, il vice sindaco di Assisi Valter Stoppini, gli assessori Veronica Cavallucci e Paolo Mirti, la presidente del Consiglio comunale, Donatella Casciarri, e la consigliera Marylena Massini, il segretario comunale Fabrizio Proietti e la dirigente Patrizia Laloni.

Presenti anche il presidente dell'Associazione Priori Piatto di Sant'Antonio Abate, Giovanni Granato, la coordinatrice delle Priore Serventi, Rita Nardone, la presidente della cooperativa sociale Fare, Roberta Rosati, religiosi, rappresentanti delle forze dell'ordine e del tessuto associativo del territorio.

Il percorso espositivo, che trova la sua sede permanente nel Palazzo del Capitano del Perdono, nasce dalla volontà condivisa di valorizzare e tramandare una tradizione che affonda le sue radici nella cultura religiosa e popolare di Assisi. L'idea si è concretizzata grazie al Patto di collaborazione, siglato il 16 settembre 2024, che sancisce un impegno congiunto tra l'Amministrazione comunale, la cooperativa sociale Fare e l'Associazione Priori per la cura e gestione condivisa della struttura che ospita la mostra.

"Con questa inaugurazione - ha detto il vicesindaco Valter Stoppini, secondo quanto riferisce una nota del Comune - valorizziamo non solo una tradizione secolare, ma anche un esempio virtuoso di collaborazione tra enti pubblici, realtà associative e il mondo del sociale. L'esposizione è un invito a scoprire il legame profondo che unisce fede, cultura e territorio, rappresentando una testimonianza importante per le future generazioni".

"Bonum" si propone come un viaggio immersivo nella storia del Piatto di Sant'Antonio, offrendo ai visitatori un'esperienza culturale unica, arricchita da oggetti, immagini e racconti che evocano il significato spirituale e sociale di questa antica tradizione. L'esposizione si inserisce anche in un più ampio progetto di promozione turistica e culturale del territorio, contribuendo a rafforzare l'identità locale e a valorizzare il patrimonio storico-artistico di Assisi. Per ulteriori informazioni su percorso espositivo e orari di visita: www.bonumassisi.it



Riproduzione riservata © Copyright ANSA