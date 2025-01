Anas, chiusura temporanea del raccordo a Passignano

Martedì 14 gennaio il raccordo autostradale Perugia-Bettolle sarà temporaneamente chiuso in direzione Perugia nel comune di Passignano sul Trasimeno, in provincia di Perugia, tra le 15.00 e le 18.00.

Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale con uscita obbligatoria allo svincolo di Passignano Ovest e rientro a Passignano Est. Per i mezzi pesanti è consigliata la scelta di viabilità alternative o il differimento del transito.

La chiusura sarà attiva per il tempo strettamente necessario a consentire lo svolgimento di una visita ispettiva programmata da parte dell'Ansfisa (Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali) all'interno della galleria.

Le attività sono finalizzate ad eliminare il divieto di transito ai mezzi che trasportano merci pericolose, attualmente vigente. Lo riferisce l'Anas.



