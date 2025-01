Ubriaco va sul monopattino, ritirata la patente di guida

Fermato per un controllo, il conducente di un monopattino elettrico è risultato in stato di ebbrezzza alcolica e per questo motivo i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida. E' successo a Nocera Umbra.

I militari della locale stazione hanno fermato l'uomo, di 35 anni, e lo hanno sottoposto a un controllo etilometrico, che ha accertato un tasso alcolemico pari a 1.08 grammi di alcol per litro di sangue.

Il controllo dei carabinieri di Nocera Umbra si inserisce in un più ampio contesto di serrate attività svolte dai militari su tutto il territorio della provincia per verificare il rispetto del nuovo Codice della strada. Il comando provinciale ha inoltre intensificato i controlli "secondo un'attenta pianificazione ed un efficace impiego delle risorse", viene riferito, per prevenire e contrastare più incisivamente le varie forme di illegalità.

Complessivamente sono state denunciate sei persone all'Autorità giudiziaria, e due sono state segnalate alla Prefettura per l'assunzion di droghe.

A Passignano sul Trasimeno un 38enne, fermato e controllato mentre era alla guida della propria autovettura, sottoposto a controllo etilometrico, è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 0.92g/l, per cui gli è stata ritirata la patente di guida. A Castiglione del Lago, un 21enne del posto, fermato per il controllo, è risultato alla guida della propria autovettura in stato di ebbrezza alcolica, accertata tramite alcoltest, che ha riwcontrato un tasso alcolemico pari a 1,07 gr/l, per cui anche in questo caso la patente di guida è stata ritirata.

A Bastia Umbra, un 35enne sorpreso alla guida con sintomatologia compatibile all'assunzione di sostanze alcoliche, sottoposto a controllo etilometrico, è stato denunciato poiché aveva un tasso alcolemico pari allo 1,64g/l. Ritirata la patente di guida.

A Todi, un 63enne del posto, finito con l'auto contro un palo dell'illuminazione stradale, sottoposto ad accertamento etilometrico, è risultato avere un tasso alcolemico pari a 3,22gr/l. A Gualdo Cattaneo, un altro automobilista, 21enne, è andato a sbattere contro il guard rail. L'auto si è capovolta e il giovane è risultato in stato di ebbrezza alcolica con un tasso pari a 1.82 grammi al litro. Ad entrambi è stata ritirata la patente di guida con contestuale sequestro amministrativo ai fini della confisca dell'autovettura.

Le attività di controllo dell'Arma proseguiranno al fine di incrementare i controlli e la presenza attiva, "strategia essenziale per il comando provinciale di Perugia quotidianamente impegnato - spiegano gli stessi militari - nel rafforzare il senso di sicurezza tra i cittadini nelle tante realtà locali del Perugino".



