Proietti, contrastare con ogni forza la violenza di genere

"Il sacrificio di Eliza deve portare le nostre istituzioni ad adoperarsi senza sosta sul fronte della formazione e della promozione di percorsi educativi delle giovani generazioni, e di intercettazione e presa in carico di situazioni difficili. Abbiamo il dovere di educare al rispetto della vita e delle donne, dei diritti inviolabili di ciascuno. Ognuno di noi è chiamato a non girarsi dall'altra parte, altrimenti rischiamo di non fronteggiare quella che sta diventando una vera emergenza sociale". E' quanto ha affermato la presidente della Regione, Stefania Proietti, che ha partecipato oggi, domenica 12, all'istituto Serafico di Assisi, al funerale di Eliza Stefania Feru, ventinovenne cittadina italiana ma originaria della Romania, uccisa dal marito a Gualdo Tadino.

"L'impegno - ha aggiunto la presidente - è di contrastare con ogni forza e ogni mezzo la violenza di genere e valorizzare e sostenere i nostri centri antiviolenza dove le donne vittime di soprusi possono rivolgersi".



