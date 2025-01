Numeri in crescita nel mercato del lavoro umbro. Secondo quanto emerge dal bollettino Excelsior di gennaio 2025, redatto da Unioncamere e dal ministero del Lavoro, l'Umbria registra 6.110 ingressi lavorativi previsti dalle imprese ai gennaio 2025, un leggero aumento rispetto ai 6.070 dello stesso mese nel 2024. Guardando al trimestre gennaio-marzo 2025, le assunzioni previste salgono a 16.580, con un aumento di 260 unità rispetto al medesimo periodo del 2024 (+1,6%). Rispetto al 2015, il progresso è ancora più evidente: nel trimestre gennaio-marzo 2015, si registrarono 13.800 ingressi, segnando un incremento complessivo del 20,1% in dieci anni. A livello nazionale, invece, la flessione delle assunzioni è del 2,1% a gennaio e dello 0,2% nel trimestre gennaio-marzo.

"Dal report Excelsior - commenta Giorgio Mencaroni, presidente della Camera di commercio dell'Umbria - emergono alcune cose importanti. La prima è che in Umbria il bilancio delle assunzioni previste dalle imprese mostra resilienza, con un segno più, anche se modesto, perché l'arretramento delle assunzioni previste delle imprese dell'industria manifatturiera è più che compensato da una forte crescita degli avviamenti previsti dalle imprese del turismo e delle costruzioni, con un contributo positivo, ma minore, del commercio. Questa tendenza alla crescita delle assunzioni nel turismo e nelle costruzioni, aggiungendovi anche il leggero avanzamento del commercio, in Umbria è più marcata che nella media nazionale. Non è un caso, infatti, che le previsioni delle assunzioni al Sud, dove la manifattura è poca e il turismo e il commercio pesano di più, mostrino un bilancio fortemente positivo, mentre le regioni del Nord, dove la manifattura è forte, vedono il segno meno. Un quadro, quindi, che ha al centro una flessione preoccupante dell'industria manifatturiera italiana e umbra, inserita nella crisi del settore nell'Unione europea. Il secondo elemento è che la difficoltà delle imprese cresce sempre di più: in Umbria, a gennaio 2025, non si trova il 56% delle persone di cui le imprese hanno bisogno, contro il 53% di gennaio 2024. E la percentuale umbra è la più alta tra tutte le regioni del Centro-Nord".

I settori di turismo, costruzioni e commercio continuano a trainare il mercato del lavoro regionale.nnaio 2025, in crescita rispetto alle 770 del 2024 (+2,6%).



