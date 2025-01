Cucinelli, 'importante ascoltare il dolore di chi ci è vicino'

"A volte ci capita di vedere che l'umanità è afflitta da un certo mal d'anima e spesso a soffrirne di più sono i giovani; allora è importante ascoltare il dolore di chi ci è vicino, perché, se noi siamo nelle condizioni di farlo, quando la nostra anima è gioiosa, possiamo trasmettere letizia a chi magari sta attraversando un momento un poco più difficile e rimane chiuso in sé stesso, forse perché ha un qualche pudore ad esprimere il suo sentimento, o non spera che possa essere alleviato": è uno dei passaggi di una "Lettera ad un'anima bella", che l'imprenditore Brunello Cucinelli ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

"Dall'ascolto - prosegue Cucinelli - nasce il dialogo, e il dialogo risana l'anima; le forme del dolore sono tante, ma la sostanza è una; lodo l'anima perché è come un fiore gentile che si apre al sole; mi piacerebbe che ogni persona umana fosse pronta ad ascoltare il mal d'anima dell'altra, e ho imparato che aiutare chi ci è dinanzi significa elevare noi stessi; se sapremo dialogare tra noi sui temi dell'anima, allora saremo lievi, e sollevati, e andremo verso la consapevolezza di cosa sia e quanto sia importante per l'umanità la fratellanza fra le genti".

"Allora questa lettera - conclude - questa piccola laude che dedico a te, anima bella, nasce dal sentimento che sboccia in me pensando a tutte le altre che desiderano tornare ad essere felici, e che troveranno negli occhi e nella parola di chi sa ascoltare, la fiducia nel tempus novum. Questo è quello che auguro con tutto il cuore".



