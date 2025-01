Meloni vede Proietti, focus su industria e infrastrutture umbre

"Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato oggi a Palazzo Chigi il Presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti. Durante l'incontro sono stati affrontati temi legati alle politiche industriali e alle infrastrutture regionali, con particolare attenzione all'area della provincia di Terni. Si è discusso inoltre del Giubileo 2025, approfondendo la collaborazione per la gestione dell'accoglienza dei numerosi pellegrini attesi". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. "Tra gli altri argomenti trattati, il Centenario francescano e il fondo sanitario in riferimento agli istituti penitenziari. In conclusione - viene spiegato -, il Presidente Meloni ha rinnovato al Presidente Proietti i migliori auguri di buon lavoro per il suo mandato alla guida della Regione Umbria".



