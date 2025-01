Foligno è 'Città che legge' per il triennio 2024-2026

Foligno ha ottenuto la qualifica di "Città che legge" per il triennio 2024-2025-2026, sulla base dei requisiti richiesti dal Cepell - Centro per il libro e la lettura, organismo del ministero della Cultura. Il bollino di qualità "Città che legge" valorizza i Comuni che si impegnano a svolgere con continuità politiche pubbliche di promozione della lettura sul proprio territorio.

Lo ottengono - spiega l'ente - le città che abbiano, tra gli altri requisiti, biblioteche aperte al pubblico e attive, librerie e punti vendita di libri, festival o rassegne culturali dedicate alla promozione della lettura e che abbiano stipulato un patto intersitituzionale per la lettura, come ha fatto Foligno che è capofila dell'accordo firamato da tutti i Comuni della Zona sociale Umbria - 8.

Secondo il Cepell, "attraverso la qualifica si vuole riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva".

Ai Comuni che hanno ottenuto la qualifica sarà riservata la partecipazione ai bandi di finanziamento "Città che legge", destinati a progetti meritevoli che abbiano come obiettivo la promozione del libro e della lettura. L'assessore alla cultura Alessandra Leoni ha espresso "soddisfazione" per il riconoscimento che "dimostra l'impegno dell'amministrazione comunale per la promozione della lettura e la capacità di interagire con la cittadinanza. Proseguiremo su questa direzione con l'organizzazione di altre iniziative".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA