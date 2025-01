Assemblea nazionale Ali 2025 a Perugia il 3 e 4 aprile

Dopo aver toccato città come Napoli, Roma, Pisa e Pesaro negli anni passati, l'Assemblea nazionale di Ali-Autonomie locali italiane approderà a Perugia il 3 e 4 aprile 2025. La decisione, avanzata su proposta del presidente Roberto Gualtieri, è stata approvata all'unanimità dal consiglio nazionale di Ali, riunitosi il 9 gennaio, a Roma.

L'Assemblea nazionale rappresenta uno degli appuntamenti più significativi organizzati annualmente da Ali - spiega una sua nota - insieme agli Stati generali della bellezza, che quest'anno si svolgeranno a Cava de' Tirreni il 17 e 18 luglio, e al Festival delle Città, previsto a Roma dal 30 settembre al 2 ottobre. Questi eventi costituiscono momenti di confronto di grande rilievo, aperti agli associati e alla partecipazione di esponenti politici, istituzionali e dei corpi intermedi, e caratterizzati dalla presenza di interlocutori di altissimo profilo.

Perugia e l'Umbria saranno il centro di una due giorni di dibattiti e riflessioni di portata nazionale e internazionale, offrendo un'importante occasione per discutere temi di attualità e per promuovere proposte innovative.

"Ringrazio il presidente Roberto Gualtieri e il gruppo dirigente di Ali - ha dichiarato Massimiliano Presciutti, vice presidente nazionale di Ali e presidente di Ali Umbria - per una scelta che ci onora e ci gratifica profondamente. Desidero inoltre esprimere la mia gratitudine alla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, che ha avuto un ruolo determinante in questa decisione, e alla presidente della Giunta regionale, Stefania Proietti, che sarà tra i protagonisti della due giorni insieme ad altri presidenti di Regione. Ci aspetta un grande lavoro, sia sul fronte organizzativo sia nell'elaborazione delle proposte e dei temi che saranno al centro della nostra Assemblea".

Negli ultimi anni, Ali ha consolidato la sua presenza in Umbria, grazie all'impegno appassionato di numerosi amministratori e parlamentari. "Continueremo a portare avanti con determinazione questo lavoro - ha concluso Presciutti - per far crescere ulteriormente il nostro territorio e rafforzare la nostra rete".



