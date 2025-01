Nuovi poliziotti in servizio nella questura di Perugia

Il questore della provincia di Perugia, Dario Sallustio, ha ricevuto i nuovi 13 viceispettori della polizia di Stato e 22 nuovi agenti/assistenti assegnati dal dipartimento della Pubblica sicurezza, a decorrere da oggi, giovedì 9, alla questura di Perugia.

I 13 viceispettori - riferisce la quesrtura - dopo aver frequentato il corso di formazione presso gli istituti di formazione della polizia di Stato di Nettuno e Spoleto, sono stati assegnati agli uffici della questura e nei commissariati di pubblica sicurezza di Assisi e Città di Castello, dove andranno a ricoprire i vari incarichi a cui saranno adibiti nella nuova veste di ufficiale di polizia giudiziaria.

Alcuni di loro, provenienti dai ruoli agenti/assistenti dell'amministrazione, grazie all'esperienza e alla professionalità maturata nel corso degli anni nei vari settori da cui provengono, "potranno fornire un importante e qualificato contributo all'attività svolta quotidianamente dalla polizia di Stato al servizio dei cittadini".

I nuovi agenti/assistenti, invece, tutti effettivi ed in servizio operativo da alcuni anni, provengono da vari reparti della polizia di Stato dislocati in diverse città della penisola.

Dopo l'accoglienza ed il saluto svolti nella sala riunioni della questura, il questore Sallustio ha formulato ai nuovi assegnati i migliori auguri per un proficuo lavoro al servizio della cittadinanza e delle istituzioni del territorio.



