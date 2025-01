Gimbe, in Umbria personale Ssn superiore alla media

In Umbria il personale del Servizio sanitario nazionale è superiore alla media nazionale.

Lo confermano i dati sui dipendenti della sanità pubblica diffusi dalla fondazione Gimbe. Nell'anno 2022, in Umbria erano presenti 13,8 unità di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ogni 1.000 abitanti, a fronte di una media italiana dell'11,6.

In regione la spesa pro-capite per il personale dipendente nel 2023 è stata di 785 euro (media in Italia 672).

Per l'anno 2022, la spesa per unità di personale dipendente del Servizio sanitario nazionale della regione è stata di 56.822 euro (media italiana 57.140).

Secondo la Fondazione Gimbe, il Servizio sanitario nazionale sta affrontando "una crisi del personale sanitario senza precedenti": in 11 anni in Italia sono stati complessivamente persi oltre 28 miliardi di euro, più della metà solo nel 2020-2023. Durante l'audizione di mercoledì presso la Commissione Affari sociali della Camera nell'ambito dell'Indagine conoscitiva in materia di riordino delle professioni sanitarie, il presidente Nino Cartabellotta ha spiegato che dal 2012-2023 "il capitolo di spesa sanitaria relativo ai redditi da lavoro dipendente è stato quello maggiormente sacrificato".



