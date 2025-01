Ferdinandi ha incontrato i dipendenti di Umbra Acque

E' stata "una visita estremamente gradita" quella che la sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, accompagnata dal capo di gabinetto Andrea Ferroni, ha fatto giovedì mattina nelle sedi principali di Umbra Acque, a Ponte San Giovanni prima e Santa Lucia poi. La prima cittadina è stata accolta dal presidente della società, Filippo Calabrese, dall'amministratrice delegata Tiziana Buonfiglio, da rappresentanti del consiglio di amministrazione, management, Rsu e maestranze. La sindaca, dopo un breve saluto introduttivo, ha visitato la sala operativa di controllo, altamente tecnologica e in grado di monitorare in diretta la distribuzione, la portata e le eventuali perdite o rotture di tubature o acquedotti; il Baby point, il magazzino con tanto di inaugurazione di nuovi mezzi, l'officina recentemente ristrutturata e successivamente la visita ha anche interessato il call center (dove è attivo tra gli altri il servizio interpretativo Lis) e la break room.

"Tengo molto a Umbra Acque, una partecipata che ha un ruolo cruciale nella gestione di una risorsa vitale come l'acqua e che lo esercita con risultati molto positivi", ha detto la sindaca, secondo quanto riferiasce il Comune. "Come pubblica amministrazione possiamo accompagnarvi cercando di dare un indirizzo, che non si traduce in un mero controllo, ma nella compartecipazione e nella coprogettazione .Con voi, tuttavia - ha continuato rivolgendosi ai dipendenti - non posso che complimentarmi perché siete un'eccellenza. Grazie per l'impegno che state mettendo nel valorizzare i processi e nella ristrutturazione della rete idrica anche grazie al Pnrr. Sforzi al servizio dei cittadini e delle generazioni future. Il mondo che prendiamo in mano, infatti, è un prestito da restituire a chi verrà dopo di noi. E fare interventi così mirati, con risultati già importanti e obiettivi ambiziosi, come l'ulteriore riduzione delle perdite della rete idrica, per passare dall'attuale tasso medio del 36,5% al 29,3% entro il 2026, non è da poco".

"Sono qui - ha aggiunto la sindaca - per salutare per la prima volta coloro che sono le braccia, le gambe, il cuore e la mente che quotidianamente attuano la mission di Umbra Acque.

Proprio le lavoratrici e i lavoratori devono essere al centro del nostro pensiero e del nostro indirizzo politico perché è dal loro benessere che dipende il buon funzionamento di ogni realtà aziendale. Per questo va messo in evidenza il bilancio sociale di Umbra Acque, che testimonia l'attenzione costante al capitale umano, a partire dalla formazione, centrale per strutturare risposte sempre più innovative". Ferdinandi si è soffermata anche sui dati relativa alla customer satisfaction: "I migliori riscontri dal 2009 attestano l'impegno di Umbra Acque nel fornire un servizio di qualità ai propri utenti".

Un ulteriore "motivo di orgoglio" citato dalla sindaca è la certificazione sulla parità di genere secondo la norma Uni-Pdr 125:2022, conseguita da Umbra Acque nel giugno 2024.

Il benvenuto alla prima cittadina è stato dato dal presidente Calabrese, che ha sottolineato "come con la nuova amministrazione cittadina, ci sia stato da subito un dialogo partecipativo e proficuo. Collaborazione e attenzione reciproca ai temi più urgenti e a quelli sul tavolo della programmazione, sono stati la caratteristica principale di questi primi mesi di lavoro comune".

Nel corso della visita l'ad Buonfiglio ha illustrato i principali dati e risultati aziendali, fra i quali quelli relativi a organico, utenze servite, piano degli investimenti e progetti da realizzare a breve, tra cui le ulteriori 5 casette dell'acqua che saranno inaugurate a Perugia nel 2025 e si andranno ad aggiungere alle attuali 14. L'ad Buonfiglio ha colto l'occasione per fare inoltre "un bilancio del percorso nel territorio gestito dalla società, in termini di servizio reso alla comunità di un bene essenziale come l'acqua. Non possiamo non sottolineare quanto Umbra Acque sia attenta ai bisogni e alle esigenze delle comunità, il tutto sotto lo 'sguardo di cura' della sindaca che ringraziamo di essersi soffermata con attenzione sul lavoro che svolgiamo ogni giorno, di averci garantito la sua vicinanza e l'apprezzamento per la qualità del servizio e per le iniziative di welfare che mettiamo in campo.

Senza infine dimenticare il percorso verso la creazione della 'società benefit' che la prima cittadina ha molto apprezzato".



