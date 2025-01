Ad Acquasparta Stati generali della cultura e del turismo

L'amministrazione comunale di Acquasparta ha convocato per il 22 e 29 gennaio a Palazzo Cesi, alle 19.00, la seconda edizione degli Stati generali della cultura e del turismo. L'invito è rivolto a cittadini, associazioni, enti e imprese culturali al fine di collaborare e contribuire attivamente al progetto culturale e turistico del territorio e alla rinascita del borgo.

"In 15 anni - spiegano il Sindaco Giovanni Montani e l'assessore alla cultura Guido Morichetti - abbiamo perso 700 abitanti per diversi motivi, scendendo a 4.380. I segnali di risveglio però ci sono, come le presenze turistiche cresciute dal 2018 al 2023 del 56 per cento grazie a Palazzo Cesi e agli 80 eventi l'anno. Nuove aziende - aggiungono Montani e Morichetti - hanno iniziato di recente la loro produzione e altre stanno arrivando, nuovi esercizi commerciali stanno riaprendo, australiani, americani e asiatici stanno investendo nella ristrutturazione di appartamenti nel centro storico ed è in via di realizzazione il primo asilo nido del territorio. Sono tutti fatti e segnali incoraggianti - sottolineano - ma che non bastano ancora a invertire il trend negativo che per ora ha solo rallentato la discesa verticale iniziata qualche anno fa. Per questo motivo - annunciano Sindaco e assessore - gennaio e febbraio vedranno il Comune impegnato ad organizzare occasioni di partecipazione e ascolto per categorie e territori. Ascoltare è fondamentale per capire i problemi e recepire le istanze, partecipare è alla base della sana convivenza civile".

"Vivere nei nostri borghi oggi - affermano ancora Montani e Morichetti, secondo quanto riferisce la Provincia di Terni - è un'opportunità ghiotta e affascinante per qualità della vita e benessere sociale rispetto alle città degradate dal punto di vista ambientale e dei rapporti umani e sociali. Per questo vogliamo rafforzare i servizi alla persona e le opportunità di sviluppo economico insieme alla comunità con un progetto turistico condiviso.

E' un obiettivo importante - concludono - che vogliamo realizzare perché abbiamo le caratteristiche per essere attrattivi: posizione geografica, dislocazione logistica, bellezze storiche e culturali. Argomenti, questi, che possono risultare decisivi per i turisti e per i nuovi residenti".





