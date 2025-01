Proietti, grande sollievo per il rientro di Cecilia Sala

Dall'Umbria, terra di Aldo Capitini, arriva il messaggio di buon rientro in Italia a Cecilia Sala. Appresa la notizia, la presidente della Regione Stefania Proietti, insieme alla Giunta regionale, ha espresso "profonda soddisfazione per la liberazione della giornalista".

"Siamo felici di aver ricevuto questa notizia - afferma la presidente Proietti in una nota della Regione -che attendevamo da giorni. Durante le feste natalizie il pensiero di tutti è andato a Cecilia, ma anche ai suoi familiari costretti a vivere questo duro momento. Grazie al Governo e a tutti coloro che si sono impegnati in questa delicata trattativa che non solo ha riportato a casa la giornalista, ma anche permesso di vivere una prigionia in una situazione meno dura".

"Episodi come quello accaduto a Cecilia Sala - conclude Proietti - fanno sempre di più riflettere sull'importanza del dialogo e delle relazioni pacifiche tra Stati e popoli. A tal fine, nell'ambito dell'esecutivo regionale, convinti di interpretare i sentimenti di tantissimi cittadini e in particolare dei nostri giovani, abbiamo istituito la delega per la promozione della pace e della cooperazione internazionale consapevoli che ciascun ente di governo abbia una grande responsabilità, anche culturale ed educativa, su questioni che riguardano tutti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA