Incontro Proietti-Bistocchi-Saar van Bueren

"In un clima di grande cordialità" la presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, ha incontrato nel suo studio di palazzo Donini Saar van Bueren, vicesegretario generale del Pse, accompagnata dalla presidente del Consiglio regionale Sarah Bistocchi e dalla parlamentare europea del Partito democratico Camilla Laureti.

L'olandese Saar van Bueren ha ricordato con piacere un precedente periodo di studio all'Università per Stranieri di Perugia, mentre la presidente Proietti ha voluto consegnarle un dono in ricordo della giornata. Lo riferisce una nota della Regione.

Nel suo profilo Facebook, la presidente dell'Assemblea legislativa dell'Umbria, Sarah Bistocchi, ha scritto: "Un piacevole incontro, stamattina, con la vice segretaria del Pse Saar Van Bueren, insieme alla presidente della Regione Umbria, Stefania Proietti, e all'eurodeputata Camilla Laureti, vicepresidente del gruppo dei Socialisti&Democratici. Abbiamo parlato di Europa, di prospettive e di futuro, perché dobbiamo difendere e valorizzare quel patrimonio inestimabile che sono l'Europa e l'Europeismo, che attraversano momenti non sereni.

Grazie a Saar e a Camilla, e a presto".



