Per l'Umbria premi per 380 mila euro con la lotteria Italia

Hanno portato premi per 380 mila euro complessivi i biglietti della lotteria Italia venduti in Umbria. La regione è rimasta però ancora esclusa dai tagliandi milionari.

Il biglietto con il premio più alto per l'Umbria è stato venduto a Foligno e ha fruttato 100 mila euro.

I due tagliandi da 50 mila euro sono stati invece acquistati a Orvieto e Perugia.

Premi da 20 mila euro per i biglietti venduti a Bastia Umbra, Orvieto, Fabro, Terni, due, Giove, Castel Ritaldi, Calvi dell'Umbria e Gubbio.

Sul sito dell'ANSA - www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2025/01/07/lotteria-italia-i-25 -biglietti-vincenti-da-100.000-euro_01ca49f1-c4f6-42c3-b626-9a68 71703af6.html - l'elenco di tutti i biglietti vincenti.

Per questa edizione della lotteria sono aumentati del 30,1 per cento rispetto all'anno scorso. In particolare - secondo i dati ufficiali - nella regione sono stati venduti 173.660 tagliandi. Di questi 93.700 in provincia di Perugia, più 32,0 per cento, e 79.960 in quella di Terni, più 31 per cento.





