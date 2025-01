Insegnante in pensione aggredita in casa a Terni

Una donna di 83 anni, insegnante in pensione, è stata aggredita in casa all'alba di martedì, in un appartamento di via Cannizzaro a Terni. Trasportata in ospedale, avrebbe riportato diverse ferite da taglio al volto e alla testa. Secondo quando appreso, la donna non sarebbe in pericolo di vita ma le ferite sono estese.

Ad aggredirla mentre era a letto, un soggetto a volto scoperto, forse a seguito di un furto in casa anche se non risultano al momento oggetti asportati dall'abitazione.

Sull'accaduto sono in corso indagini da parte dei carabinieri.



