A Gualdo Tadino striscione 'Libertà per Cecilia Sala'

Uno striscione con la scritta "Libertà per Cecilia Sala. Libertà per le tante Cecilia, detenute in Iran e nel mondo" è stato esposto sul municipio di Gualdo Tadino, in Umbria. Comune che sottolinea di essere "il primo italiano" ad avere adottato questa iniziativa "nel segno delle parole pronunciate nel discorso di fine anno dal presidente Mattarella, che sollecitava non solo la liberazione di Cecilia sala ma anche la salvaguardia del pensiero critico e della libertà di informazione messa in discussione in tante parti del mondo".

A una manifestazione legata all'esposizione dello striscione hanno partecipato anche centinaia di studentesse e di studenti.

Il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti e il coordinatore di articolo 21 Beppe Giulietti hanno annunciato che "non sarà tolto, sino a quando Cecilia Sala non tornerà a casa e resterà appeso anche a sostegno delle tante Cecilie ancora detenute nelle carceri iraniane e del mondo".



