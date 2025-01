Sereni, scomparso Gianni Barro 'padre sanità pubblica'

E' scomparso Gianni Barro "uno dei padri della sanità pubblica in Umbria e in Italia". A darne notizia è Marina Sereni, responsabile Sanità della segreteria nazionale Pd. "Un uomo gentile, uno studioso, un dirigente appassionato e competente che ha contribuito in prima persona a costruire il Sistema sanitario regionale, interpretando in modo profondo e coerente i valori di equità e solidarietà della Costituzione" ricorda in una nota.

"Ho avuto la fortuna di conoscerlo - afferma Sereni in una nota - da alto dirigente della Regione Umbria e di avere con lui un rapporto umano oltre la dimensione politica e istituzionale.

Per molti anni, anche dopo il pensionamento, ha continuato ad animare in modo non banale il dibattito politico-culturale della sinistra di governo in Umbria. Sarà importante ricordare l'azione di Gianni Barro anche oggi, proprio di fronte alle sfide nuove e immense che si pongono nel governo della sanità pubblica. Da lui, da quella stagione pionieristica e carica di entusiasmo e idealità di cui fu protagonista a partire dagli anni '70, possiamo ancora trarre lezioni vitali".



