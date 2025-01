Sono aumentati del 30,1 per cento rispetto all'ano scorso i biglietti della Lotteria Italia venduti in Umbria per l'edizione 2024-2025. Un dato superiore a quello medio nazionale, del +28%.

In particolare - secondo i dati ufficiali - nella regione sono stati venduti 173.660 tagliandi. Di questi 93.700 in provincia di Perugia, più 32,0 per cento, e 79.960 in quella di Terni, più 31 per cento.



