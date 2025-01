La Befana del Chianelli all' Oncoematologia pediatrica

Una Befana specialissima è atterrata al residence "Daniele Chianelli". Ha portato calze e doni, accompagnata dai coniugi Chianelli, dalla presidente della Regione Stefania Proietti e dalla sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi. Prima al reparto di Oncoematologia pediatrica e subito dopo al Residence.

Quest'anno l'evento è stato organizzato in collaborazione con il Quasar Village - riferisce il Chianelli con un comunicato - che domenica 5 gennaio, ha organizzato una raccolta di doni nell'ambito dell'iniziativa "Epifania - Doni in volo tra sorrisi e allegria" che sono tati consegnati al Comitato.

Ad accogliere tutti i regali per i bambini la "Grotta dei desideri", una magica galleria in cui erano custoditi i doni consegnati da tante realtà locali. Oltre al Quasar infatti c'erano i doni della Fise, Federazione italiana sport equestri, dei tifosi del Perugia, dell'istituto omnicomprensivo "De Gasperi - Battaglia" di Norcia, dei tifosi del Perugia "Quelli del Santa Giuliana", della Misericordia di Magione e dei motociclisti Harley Davidson. Ogni bimbo ha potuto scegliere il dono preferito.

Non solo regali, ma anche tanto divertimento con lo spettacolo Arriva la Befana, con Loretta Bonamente e Luca Cimarelli.

Alla fine della festa, come da tradizione, sono state consegnate tante calze colorate che anche quest'anno sono state offerte dal Circolo dipendenti della Perugina.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA