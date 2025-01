Vigili del fuoco protagonisti in tante piazze della provincia di Perugia per assicurare come da tradizione l'arrivo della Befana. Folla ed entusiasmo ovunque, specie tra i bambini.

I vigili-Befana si sono calati dal Torrino di Foligno e in piazza IV Novembre a Perugia ma anche dal palazzo dei Consoli a Gubbio. Non hanno comunque voluto far mancare la loro presenza all'istituto Serafico di Assisi, a Corciano, Spoleto e Gualdo Tadino.



