Zuccarini, sulla salute non si può speculare politicamente

"Sulla salute dei cittadini non si può speculare politicamente, serve serietà istituzionale e per questo occorre precisare che sulla scorta del Percorso diagnostico terapeutico assistenziale per il tumore al polmone ora in fase di elaborazione, la chirurgia toracico-polmonare rimarrebbe unicamente presso le strutture Dea di secondo livello, ovvero, l'Azienda Ospedaliera di Perugia e di Terni": a dirlo è il sindaco di Foligno, Stefano Zuccarini. "A tal proposito, va sottolineato come l'attuale presenza all'interno dell'ospedale di Foligno, costituisce un valore aggiunto, in quanto in stretto collegamento con la chirurgia e con l'oncologia" aggiunge.

"Diversamente infatti - spiega Zuccarini in una nota del Comune -, i pazienti sarebbero dirottati a Perugia o Terni, con tutti i disagi conseguenti. Da sottolineare i dati importantissimi dell'attività svolta, che vede Foligno, con un unico medico, realizzare prestazioni molto vicine ai numeri dell'ospedale di Terni che invece ha una vera e propria equipe: 201 Foligno contro i 273 di Terni dal 2018 al 2023. Riguardo all'infimo tentativo di screditare il mio operato di sindaco circa un mio supposto disinteresse per la struttura ospedaliera, rispondo che i vertici sanitari e politici regionali, e tutti i medici e gli operatori di qualsiasi livello, dell'ospedale di Foligno, conoscono molto bene il mio impegno costante e determinato per tutelare e promuovere l'ospedale, mentre la sinistra screditava la struttura e diffondeva ad arte allarmismi per mero tornaconto elettorale. Mi auguro che invece di continuare a mentire e gettare discredito sull'amministrazione comunale, siano pronti a lavorare insieme per la difesa del nostro ospedale da questo ingiustificato depotenziamento di una struttura chirurgica di eccellenza, a servizio dei pazienti folignati e non solo".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA