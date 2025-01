Giovane israeliano aggredito in centro Perugia con coltello

Un diciannovenne cittadino israeliano è stato aggredito nel centro storico di Perugia da due uomini con un coltello e una bottiglia. Medicato in ospedale per ferite da arma da taglio ad addome e testa - riferisce la Questura -, è stato dimesso con una prognosi di 25 giorni. Sono in corso indagini da parte della polizia per ricostruire quanto successo e individuare i responsabili.

Secondo quanto appreso dall'ANSA dalle forze dell'ordine, l'aggressione non sarebbe legata alla nazionalità del giovane.

Gli agenti sono giunti in via Cartolari in seguito a una segnalazione al numero unico di emergenza. Dopo avere fatto intervenire il personale del 118 per soccorrere la vittima, i poliziotti hanno sentito alcuni testimoni. Dagli accertamenti è emerso che i presunti autori dell'aggressione si sono dati alla fuga facendo perdere le proprie tracce.



