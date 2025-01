Potrebbe essere stato compiuto con la pistola in dotazione all'uomo, sembra una guardia giurata, quello che è ritenuto un probabile omicidio-suicidio scoperto in un'abitazione a Gaifana di Gualdo Tadino. Una dinamica comunque ancora al vaglio dei carabinieri coordinati dalla Procura di Perugia. Che stanno anche cercando di accertare se, come sembra, all'interno della coppia ci fossero problemi da qualche tempo.



