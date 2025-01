'Tristezza' presidente Umbria per le vittime di Ancona

"Abbiamo appreso con profonda tristezza della tragica scomparsa di Diego Duca, autista del 118, e di sua moglie, in un incidente stradale avvenuto nei pressi di Ancona": a dirlo è la presidente della Regione Umbria Stefania Proietti. "Voglio esprimere vicinanza anche a nome della Giunta regionale, ai familiari colpiti da un' enorme perdita" dice in una nota diffusa dall'ufficio stampa della Giunta.

"Un pensiero va ai colleghi di Diego - sottolinea ancora Proietti -, medici e operatori dell'emergenza che continuano a lavorare per garantire benessere alla comunità anche in questi giorni drammatici. Quanto accaduto ricorda a noi tutti la necessità di continuare a promuovere attività per la sicurezza stradale".



