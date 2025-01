Incidente ad Ancona, le vittime sono moglie e marito

Sono moglie e marito - Lucia Manfredi, medico della Clinica Medica a Torrette, e Diego Duca, autista 118 a Perugia, entrambi sui 40 anni - le vittime dell'incidente stradale avvenuto stamattina tra via Esino e via Lambro a Torrette di Ancona, nell'ambito del quale si è anche danneggiata una tubazione del metano con mega-fuga di gas che ha lasciato senza rifornimento due quartieri.

La polizia locale sta ricostruendo la dinamica dell'incidente: una Bmw, finita fuori controllo in discesa, si sarebbe scontrata con la Panda condotta dalla 40enne, scaraventandola contro la cabina metano; la seconda vittima sarebbe stata sul marciapiede.



