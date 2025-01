È tornato libero l'italo-egiziano fermato al Cairo

È tornato libero l'italo-egiziano Elanain Sharif, detenuto in Egitto dopo essere stato fermato all'arrivo al Cairo a inizio novembre e poi assolto dall'accusa di produzione e diffusione di materiale pornografico. Lo ha riferito all'ANSA l'avvocato Alessandro Russo legale della madre che vive a Foligno mentre il figlio risulta residente a Terni. "Elanain è stato rimesso in liberà nella serata di giovedì. Ora si trova nella casa materna, al Cairo, ma non può lasciare il Paese" ha detto l'avvocato Russo. "Al momento - aggiunge - è in Egitto e non ha a disposizione il proprio passaporto né il telefono cellulare. In sostanza non può lasciare il Paese perchè, mi è stato riferito, il procuratore competente può appellare la sua assoluzione entro 15 giorni. Con il giudizio pendente, pertanto, deve restare in Egitto".

