Anziano minacciato e rapinato in casa a Spoleto

I carabinieri di Spoleto hanno individuato il presunto responsabile di una rapina in abitazione avvenuta durante le festività a Spoleto.

In tarda serata un uomo con il volto coperto da un passamontagna ha fatto irruzione nell'abitazione di un settantenne, minacciandolo e costringendolo a subire il furto della propria autovettura, parcheggiata nel cortile.

Il malvivente, dopo aver minacciato la vittima, è rapidamente fuggito, abbattendo il cancello di ingresso della proprietà e allontanandosi con l'autovettura. A distanza di poche ore, l'auto è stata rinvenuta completamente distrutta e incendiata, in un'area periferica della città, poco lontano dall'abitazione.

Grazie a un'immediata attività investigativa e al ritrovamento nel cortile di casa di un cellulare, i carabinieri sono riusciti a ricostruire la dinamica del reato, denunciando un 40enne italiano, già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile della rapina e della distruzione dell'autovettura.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA