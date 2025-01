Sopralluogo a Fontivegge della sindaca e del questore

La sindaca di Perugia, Vittoria Ferdinandi, e il questore, Dario Sallustio, hanno svolto un sopralluogo nel quartiere di Fontivegge, nel capoluogo umbro, presenti anche i consiglieri comunali Antonio Donato (delega alla Sicurezza) e Lorenzo Falistocco.

"Abbiamo scelto di cominciare questo nuovo anno di lavoro ribadendo l'attenzione e l'impegno su un quartiere come quello di Fontivegge" ha dichiarato la sindaca Ferdinandi al termine del sopralluogo che ha riguardato anche il quartiere del Bellocchio, il centro dell'Ottagono, la zona della stazione, via del Macello e la palazzina Inps su via Mario Angeloni.

"Fontivegge merita nel 2025 di avere delle risposte concrete - ha continuato la sindaca, secondo quanto riferisce il Comune - e per questo ringrazio il nuovo questore Dario Sallustio per la disponibilità. Insieme abbiamo fatto un lungo sopralluogo andando a guardare di persona tutte le zone più problematiche di questa parte della città. Ci siamo interrogati sulle politiche integrate che vorremmo mettere in campo per cercare di far sì che un quartiere come quello di Fontivegge torni alla vitalità economica, culturale con un grande presidio del territorio. In particolare abbiamo visitato quelli che sono dei luoghi di abbandono e che diventano luoghi di grave disagio sociale".

"Abbiamo visitato la palazzina Inps - ha spiegato ancora Vittoria Ferdinandi - sulla quale stiamo lavorando per cercare di rivitalizzarla e ci siamo spinti anche nel quartiere del Bellocchio perché le problematiche non riguardano solo il quartiere di Fontivegge ma anche altre aree limitrofe. Ci siamo recati in zona stazione, via del Macello, fino all'Ottagono sul quale abbiamo dei progetti di riqualificazione commerciale e di animazione culturale che al più presto avvieremo con il contributo fattivo di tutta la giunta comunale".



