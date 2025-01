Procura Perugia applica il processo penale telematico

La Procura della Repubblica di Perugia ha emanato le prime disposizioni operative in materia di processo penale telematico. Lo ha fatto in seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale del 27 dicembre scorso.

In base a un documento firmato dal procuratore Raffaele Cantone, dal primo gennaio del 2025 devono essere depositati "esclusivamente tramite applicativo per il processo penale" le richieste di archiviazione e riapertura delle indagini, di rinvio a giudizio e di tutti gli atti collegati all'udienza preliminare, di applicazione della pena su richiesta, di decreto penale di condanna e di sospensione del processo con messa alla prova.

E' invece consentito il deposito anche in modalità cartacea fino al 31 marzo - si legge ancora nel provvedimento - dell'iscrizione nel registro "ex articolo 335 cpp" e di giudizio abbreviato, direttissimo e immediato; fino al 31 dicembre del 2025 delle misure cautelari e delle impugnazioni in materia di sequestro probatorio.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA