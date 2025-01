Pernazza, lascio Comune di Amelia con conti risanati

Si chiude dopo otto anni e mezzo da sindaca e 23 complessivi di attività amministrativa, l'esperienza di Laura Pernazza al Comune di Amelia. A seguito dell'elezione a consigliera regionale per Forza Italia, ha infatti rassegnato le dimissioni e, giovedì, ha tracciato un bilancio insieme alla sua giunta. Presenti il sindaco reggente Avio Proietti Scorsoni, gli assessori Alberto Rini, Antonella Sensini e la consigliera comunale Rita Valentini.

"Lascio un ente con i conti in ordine - ha detto Pernazza - e risanati con il ripiano di 2 milioni di disavanzo ereditati da chi ci ha preceduto. Grazie ad un'attenta e rigorosa condotta, usciremo dal riaccertamento straordinario già quest'anno con un anticipo di 30 anni".

Fra gli obiettivi raggiunti Pernazza ha indicato, "la realizzazione della piscina all'aperto che si aggiunge a quella coperta, 3 milioni ottenuti dalla passata giunta regionale per il completamento della variante alla 205 Amerina, 2 milioni per interventi relativi al dissesto idrogeologico con l'adeguamento e il miglioramento di strade, ponti e beni immobili. Oltre 3 milioni dal Pnrr, poi, per la nuova scuola di Fornole i cui lavori termineranno a dicembre di quest'anno".

Per i lavori sul baciono del Rio Grande, "grazie all'impegno dell'ex assessore regionale Enrico Melasecche - ha detto Pernazza - la passata giunta regionale ha stanziato un milione e 700 mila euro per gli interventi al ponte che fanno parte di un più ampio progetto di riqualificazione di tutta l'area". "Questi fondi - ha spiegato - si aggiungono poi ai 100 mila euro per la pulizia di tutto l'alveo, già eseguita, ed ai 170 mila, dal Ministero, per lo studio sulla diga della Para".

Il sindaco uscente ha sottolineato i traguardi sul settore sanità con l'apertura della Casa di Comunità "dove da inizio anno ci saranno otto nuovi medici di medicina generale. Per l'ospedale nuovo, invece, è stato già approvato il progetto esecutivo".

Citati poi gli interventi per il palazzetto polivalente del Paticchi "dove sono stati investiti 500 mila euro stanziati dalla giunta Tesei per i nuovi spogliatoi".

La promozione del territorio - ha detto Laura Pernazza - ha visto partire "l'iter per l'attuazione dell'Iti (Investimento territoriale integrato) che coinvolge tutto l'Amerino e che riafferma il recupero di Amelia come ruolo guida del territorio".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA